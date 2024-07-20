Трагедия в Братском районе: молодой человек утонул в реке Баде

Вчера вечером в посёлке Сосновом Братского района произошла страшная трагедия. Парень 2002 года рождения утонул в реке Баде, решив охладиться в необорудованном месте для купания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
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