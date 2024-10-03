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Царьград

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В Госдуме хотят обязать работодателей оплачивать проезд своим сотрудникам

В Госдуме хотят обязать работодателей оплачивать проезд своим сотрудникам

Проезд к месту работы и обратно, согласно законопроекту, будут обязаны оплачивать работодатели.На рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект, который обяжет работодателей обеспечивать проезд сотрудников до места работы и обратно.

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