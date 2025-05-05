«Настоящий символ единения народа»: Иван Есипов о важности акции «Бессмертный полк»

9 мая заместитель председателя Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями примет участие в шествии «Петербургский дневник» пообщался с Иваном Есиповым и узнал, как проходит подготовка к празднику и чьи портретом он выйдет на Невский проспект 9 мая.
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