НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван
    о с такими"героями, как ты...Шойгу: Россия сде...
  • Зоя
    ждали... кто победит,,, теперь точно будут ставить... А помнится,все режиссеры отказались ставить кинофильм о СВО по ...В Малом театре пл...
  • Александр Корякин
    Перед кем пргибаться изволите???В Московском райо...

«Настоящий символ единения народа»: Иван Есипов о важности акции «Бессмертный полк»

«Настоящий символ единения народа»: Иван Есипов о важности акции «Бессмертный полк»

9 мая заместитель председателя Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями примет участие в шествии «Петербургский дневник» пообщался с Иваном Есиповым и узнал, как проходит подготовка к празднику и чьи портретом он выйдет на Невский проспект 9 мая.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх