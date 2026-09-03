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Регионы России

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Экономика России во втором полугодии демонстрирует замедление роста и рост инфляции

Экономика России во втором полугодии демонстрирует замедление роста и рост инфляции

Во втором полугодии 2025 года российская экономика продолжает испытывать замедление темпов расширения на фоне ускорения инфляции.

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