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Народный календарь. Дневник погоды 11 июля 2021 года

Народный календарь. Дневник погоды 11 июля 2021 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 11 ИЮЛЯ.КРАПИВНОЕ ЗАГОВЕНЬЕ Православная церковь 11 июля вспоминает преподобного Павла врача, преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, а также проводит празднование в честь иконы Божией Матери «Троеручица».

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Любовь Ивановна
В Калуге жара, вчера было до +40. Сегодня то же самое жарко утром +26.Сегодня едем на озеро Вырка

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