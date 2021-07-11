Народный календарь. Дневник погоды 11 июля 2021 года

Доброго дня всем!!!СЕГОДНЯ 11 ИЮЛЯ.КРАПИВНОЕ ЗАГОВЕНЬЕ Православная церковь 11 июля вспоминает преподобного Павла врача, преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев, а также проводит празднование в честь иконы Божией Матери «Троеручица».