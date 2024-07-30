Иск Росприроднадзора на 84₽ млн к мэрии Сочи по делу о загрязнении реки отклонён Иск был подан в марте 2023 года в краевой арбитраж, сумма по нему — 84,1₽ млн.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Иск Росприроднадзора на 84₽ млн к мэрии Сочи по делу о загрязнении реки отклонён Иск был подан в марте 2023 года в краевой арбитраж, сумма по нему — 84,1₽ млн.