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Иск Росприроднадзора на 84₽ млн к мэрии Сочи по делу о загрязнении реки отклонён

Иск Росприроднадзора на 84₽ млн к мэрии Сочи по делу о загрязнении реки отклонён Иск был подан в марте 2023 года в краевой арбитраж, сумма по нему — 84,1₽ млн.

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