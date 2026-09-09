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Гостевой дом в окружении леса и гор продают за 350 млн рублей в Горном Алтае. Фото

Гостевой дом в окружении леса и гор продают за 350 млн рублей в Горном Алтае. Фото

В Майминском районе Республики Алтай продают гостевой дом "Дагар" за 350 млн рублей. Объект площадью 900 кв.

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