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В Симферополе труппа Гостеатра танца Калмыкии представила красочную шоу-программу

В Симферополе труппа Гостеатра танца Калмыкии представила красочную шоу-программу

Труппа Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты» впервые выступила в Симферополе.  Артисты приехали в Крым с гастролями со своей двухчасовой шоу-программой, где с помощью языка тела и национальной музыки расскажут истории о любви, жизни и природе, передаёт корреспондент «Вести Крым».

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