В Симферополе труппа Гостеатра танца Калмыкии представила красочную шоу-программу

Труппа Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты» впервые выступила в Симферополе. Артисты приехали в Крым с гастролями со своей двухчасовой шоу-программой, где с помощью языка тела и национальной музыки расскажут истории о любви, жизни и природе, передаёт корреспондент «Вести Крым».