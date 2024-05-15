В Симферополе труппа Гостеатра танца Калмыкии представила красочную шоу-программу

Труппа Государственного театра танца Калмыкии «Ойраты» впервые выступила в Симферополе. Артисты приехали в Крым с гастролями со своей двухчасовой шоу-программой, где с помощью языка тела и национальной музыки расскажут истории о любви, жизни и природе, передаёт корреспондент «Вести Крым».
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