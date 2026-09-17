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5koleso.ru

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Subaru провела ревизию модельного ряда: Impreza стала проще, а Crosstrek – экономичнее

После проведенной модернизации Impreza закрепила за собой статус народного автомобиля. Эта модель после обновления стоит 2 865 500 иен, что в пересчете по текущему курсу составляет 1,55 млн рублей.

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