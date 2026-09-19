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Царьград

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Кремль анонсировал рейсы МС-21 на маршрут Москва-Петербург

Кремль анонсировал рейсы МС-21 на маршрут Москва-Петербург

Первые самолёты МС-21 задействуют на маршрутах Москва — Санкт-Петербург. Ожидается, что поставки 18 лайнеров авиакомпании «Аэрофлот» начнутся в 2027 году.

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