Кремль анонсировал рейсы МС-21 на маршрут Москва-Петербург

Первые самолёты МС-21 задействуют на маршрутах Москва — Санкт-Петербург. Ожидается, что поставки 18 лайнеров авиакомпании «Аэрофлот» начнутся в 2027 году.
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