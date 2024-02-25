В России работникам хотят дать возможность вместо больничного уходить на удалёнку

Москва. В России хотят дать работникам возможность заменить больничный на удалённую работу. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на слова председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии