Почти все билборды раскуплены в российских мегаполисах

В стране зафиксирована рекордная для февраля загруженность инвентаря наружной рекламы. В крупных российских мегаполисах этот показатель составил 80% и больше, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования наружной рекламы All-billboards.