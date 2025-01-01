Новый посол КНР в Казахстан выразил готовность приложить усилия к началу очередного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений

Астана, 31 декабря /Синьхуа/ -- Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол КНР в Республике Казахстан Хань Чуньлинь в понедельник выступил с программной речью, очертив основные вехи в истории отношений двух стран и наметив дальнейшие планы совместного развития.
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