Новый посол КНР в Казахстан выразил готовность приложить усилия к началу очередного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений

Астана, 31 декабря /Синьхуа/ -- Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол КНР в Республике Казахстан Хань Чуньлинь в понедельник выступил с программной речью, очертив основные вехи в истории отношений двух стран и наметив дальнейшие планы совместного развития.