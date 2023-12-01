Свердловская область названа в числе лидеров по инвестиционной привлекательности среди регионов России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря, ФедералПресс. Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на координационном совещании с министрами экономики регионов высоко оценил инвестиционный климат Свердловской области.
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