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ИА Регнум

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В Алжире при пожаре в детском доме погибли 11 человек

В Алжире при пожаре в детском доме погибли 11 человек

Пожар произошёл в детском доме в Алжире, погибли 11 детей, ещё 19 человек пострадали. / Источник: © ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий КоротаевНовость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.

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