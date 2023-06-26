Владимир Мельников, владелец корпорации «Глория Джинс», объявил о выплате сотрудникам со стажем работы не менее десяти лет один миллион рублей после вычета налогов

Владимир Мельников выплатит ветеранам по миллиону рублей Владимир Мельников, владелец компании «Глория Джинс» (производитель и продавец одежды и аксессуаров), объявил о выплате одного миллиона рублей после уплаты налогов работникам со стажем работы не менее десяти лет.
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