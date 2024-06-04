Больше половины госзакупок в ЯНАО обеспечивает малый бизнес

Малые предприятия ЯНАО обеспечивают больше половины муниципальных заказов региона. Чтобы предпринимателям было легче ориентироваться, для них организован образовательный курс, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии