Эксперт Белов: олимпиадники занимают меньше 2% бюджетных мест

Законопроект, запрещающий вузам учитывать призерство в олимпиадах как право на поступление без вступительных испытаний (БВИ), может начать действовать уже с 1 марта, однако это нецелесообразный подход, рассказал «Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- На здании Росстат...
- Премьер Польши Ту...
- На здании Росстат...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым