❗️Жители СНТ «Рассвет» под Феодосией вернулись в свои дома. Нет угрозы пожара в этом районе На месте дежурят сотрудники МЧС.
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❗️Жители СНТ «Рассвет» под Феодосией вернулись в свои дома. Нет угрозы пожара в этом районе На месте дежурят сотрудники МЧС.