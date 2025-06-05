Холанд напряжет Италию, «три льва» покуражатся в Андорре, братья-сербы устроят замес. Экспресс на отбор к ЧМ-2026

Разбираем матчи европейской квалификации.Постепенно и топовые сборные подъезжают в отбор на ЧМ-2026. Пока Испания, Франция, Германия и Португалия все еще разбираются на полях Лиги наций, мы выбрали для вас ставки на самые интересные и громкие матчи европейской квалификации, собрав экспресс с приятным коэффициентом.
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