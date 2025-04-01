Депутат Немкин: сбои в Рунете связаны с зарубежными хостинг-провайдерами

Они не несут никаких обязательств за хранение информации Сбои разных ресурсов в Рунете связаны с использованием иностранных хостинг-провайдеров, которые не несут никаких обязательств за эксплуатацию сервиса и за хранение информации на собственных инфраструктурах, сообщил РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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