Депутат Немкин: сбои в Рунете связаны с зарубежными хостинг-провайдерами

Они не несут никаких обязательств за хранение информации Сбои разных ресурсов в Рунете связаны с использованием иностранных хостинг-провайдеров, которые не несут никаких обязательств за эксплуатацию сервиса и за хранение информации на собственных инфраструктурах, сообщил РИА Новости член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.