Самое время покупать: сколько сейчас просят за смартфоны iPhone, Samsung, Xiaomi и других популярных брендов

На фоне укрепления курса рубля в России обвалились цены на многие гаджеты. Пока Интернет смеется над мемами про «договорнячок», мы решили проверить, как потепление в отношениях США и России отразилось на ценах на популярные смартфоны.
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