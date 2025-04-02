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Самое время покупать: сколько сейчас просят за смартфоны iPhone, Samsung, Xiaomi и других популярных брендов

Самое время покупать: сколько сейчас просят за смартфоны iPhone, Samsung, Xiaomi и других популярных брендов

На фоне укрепления курса рубля в России обвалились цены на многие гаджеты. Пока Интернет смеется над мемами про «договорнячок», мы решили проверить, как потепление в отношениях США и России отразилось на ценах на популярные смартфоны.

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