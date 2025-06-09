Вы спрашиваете, они отвечают: начинается эра eDemocracy

Новая цифровая платформа eDemocracy позволяет гражданам отправлять петиции, запрашивать публичную информацию и участвовать в опросах прямо с телефона или компьютера, полностью в онлайн-формате, передаёт IPN.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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