16 раз, когда свидание превратилось в забавную историю для друзей

Атмосфера перед первым свиданием всегда немного волнительная. Найдется ли, о чем поговорить, понравится ли собеседник? А вдруг что-то пойдет не так? Конечно, есть некоторые счастливчики, которые уже на первом свидании понимают, что встретили вторую половинку и все просто замечательно.
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