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Россияне стали чаще покупать книги о путешествиях по стране

Россияне стали чаще покупать книги о путешествиях по стране

В 2026 году на фоне роста внутреннего туризма увеличился спрос на литературу о поездках по России. К такому выводу пришли медиа о русской культуре «Диво» и издательство «БОМБОРА», проанализировав продажи книг о путешествиях по стране.

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