ВСУ не получили информацию о пусках российских ракет перед ударом по Киеву

Последствия обстрела Киева, 12 октября 2026 года © Valentyn Ogirenko/Reuters Воздушные силы ВСУ заявили, что не получили предупреждение о ракетных пусках перед ударом по Киеву вечером 12 октября.
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