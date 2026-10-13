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ВСУ не получили информацию о пусках российских ракет перед ударом по Киеву

ВСУ не получили информацию о пусках российских ракет перед ударом по Киеву

Последствия обстрела Киева, 12 октября 2026 года © Valentyn Ogirenko/Reuters Воздушные силы ВСУ заявили, что не получили предупреждение о ракетных пусках перед ударом по Киеву вечером 12 октября.

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