Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Объявление в 121 маршруте сегодня. Вчера писали, что проезд будет по 60 рублей, сегодня — 50 рублей.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) Объявление в 121 маршруте сегодня. Вчера писали, что проезд будет по 60 рублей, сегодня — 50 рублей.