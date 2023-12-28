Эксперты оценили заявления главкома ВСУ Залужного на первом с начала СВО брифинге

С момента начала спецоперации главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный отказывался от брифингов и пресс-конференций, объясняя молчание необходимостью сосредоточиться на выполнении прямых обязанностей.
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