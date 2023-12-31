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Барби, индейцы и енот Ракета: лучшие фильмы 2023 года

Барби, индейцы и енот Ракета: лучшие фильмы 2023 года

Эти субъективные итоги киногода посвящены лучшим картинам 2023-го. Байопик одного из главных людей в истории XX века, необычный взгляд на самую популярную куклу в мире, долгожданное возвращение Хаяо Миядзаки, обладатель «Золотой пальмовой ветви» – это и многое другое в топе киногода от «Профиля».

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Комментарии
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Алекс Сэм
Хрень какая-то, где достойные фильмы что-то типа &quot;Криминального чтива&quot;, &quot;Брата&quot;, &quot;Звёздных войн&quot;?
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16 час.

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