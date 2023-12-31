Барби, индейцы и енот Ракета: лучшие фильмы 2023 года

Эти субъективные итоги киногода посвящены лучшим картинам 2023-го. Байопик одного из главных людей в истории XX века, необычный взгляд на самую популярную куклу в мире, долгожданное возвращение Хаяо Миядзаки, обладатель «Золотой пальмовой ветви» – это и многое другое в топе киногода от «Профиля».