5 советов, которые помогут держать аскезу в год Зеленого Дракона, чтобы он исполнил желания Алёна ЮрьеваВ момент новогодней полуночи, когда мы загадываем заветные желания на предстоящий год, возникает вопрос: как обеспечить их исполнение? Намерение и желание – это лишь часть пути, требующего усилий и дисциплины.