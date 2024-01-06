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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

5 советов, которые помогут держать аскезу в год Зеленого Дракона, чтобы он исполнил желания

5 советов, которые помогут держать аскезу в год Зеленого Дракона, чтобы он исполнил желания

5 советов, которые помогут держать аскезу в год Зеленого Дракона, чтобы он исполнил желания Алёна ЮрьеваВ момент новогодней полуночи, когда мы загадываем заветные желания на предстоящий год, возникает вопрос: как обеспечить их исполнение? Намерение и желание – это лишь часть пути, требующего усилий и дисциплины.

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