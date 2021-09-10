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Со снайперами армейского корпуса Черноморского флота проведены занятия по тактической и огневой подготовке

Со снайперами армейского корпуса Черноморского флота проведены занятия по тактической и огневой подготовке

В соответствии с планом боевой подготовки на полигоне Ангарский в Республике Крым проведены тренировки снайперских пар из состава подразделений соединения береговой обороны армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

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