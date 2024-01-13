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Злобная политинформация

Злобная политинформация

Перлин Алекандр Продолжение:  Вообще, публика, именующая себя звездами и талантами и уверовавшая в свою исключительность, ввиду убогости образования, не знает о пресловутой цитате Базарова из «Отцов и детей», крайне актуальной для России при любом строе: «Порядочный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта…» Когда почти четверть века назад разогнали шайку Гусинского с НТВ, то по запарке, помимо «творческих» работников, аннулировали и пропуска работников технических…Всю глубину своей оплошности новое руководство канала осознало буквально через пару дней: аппаратура неожиданно начала активно сбоить, а все помещения удивительно быстро заросли грязью… Уж послали, так послали!!! В результате всех технических работников приняли обратно, а вот отсутствия различных Шустеров-Шендеровичей.

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