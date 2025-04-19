Администрация Трампа предупредила Евросоюз об отказе от Украины, если не будет прогресса в договорённостях

Начальник пресс-службы Государственного департамента Тэмми Брюс заявила, что Союзникам США в Европе следует понять, что Вашингтон не намерен безрезультатно тратить много времени на урегулирование украинского конфликта.
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