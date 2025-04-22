Мирошник: более 80 россиян пострадали, ещё 15 погибли за неделю при обстрелах ВСУ

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю при обстрелах ВСУ более 80 мирных жителей России были ранены, ещё 15 человек погибли.
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