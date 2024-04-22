Петербуржцы высказались о будущей карьере и Арктике

Больше половины участников опроса заявили о своём интересе к обучению специальностям, которые востребованы в регионах Крайнего Севера «Петербургский дневник» и портал «Единой карты петербуржца» (ЕКП) провели очередной опрос, в ходе которого выяснилось, как горожане относятся к будущей карьере по арктической специальности.