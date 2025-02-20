Ефимов: Москва предоставила участки для строительства двух производств в Южном Бутове

Москва в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) передала инвесторам участки по ставке один рубль в год для строительства предприятий в районе Южное Бутово, заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.