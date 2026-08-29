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Журнал «Профиль»

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Украина требует исключить свою территорию из покрытия спутников "Рассвет"

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев обратился в Международный союз электросвязи (МСЭ) с требованием вывести ее территорию из зон обслуживания российской низкоорбитальной группировки.

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