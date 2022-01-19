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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 января 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 января 2022 года

Энергия дня на двадцатое января две тысячи двадцать второго года. Числовой код 872 =Баланс между полярностями открывает Портал в разумную Бесконечность = Будь хорошим человеком, но никогда не трать время, пытаясь доказать это =Вам нужно лишь вспомнить, что вы сами запланировали себе Жизнь, полную вызовов = Вера усиливает ваше Божественное выравнивание с Духом и позволяет чудесам произойти = Всё дело в Любви… этой чудесной преображающей Энергии Творца; Она — ключ ко всему! = Вся Жизнь Вселенной - это всегда утверждение, строить можно только утверждая = Вы есть Энергетический Мост между порядком Эмоций и порядком Чисел = Высшие Мастера просят вас держаться и не позволять вашей вере колебаться = Дать свободу тем, кого тяжелее и страшнее всего отпустить - это самое сложное = День стремительных активных действий, творческого подъема и вдохновения = Если мы любим себя, мы ценим себя и показываем людям, как к нам относиться = Земное Человечество играет важную роль, участвуя в творении сознания одного = Идите по своему Пути так, чтобы труд укреплял вашу волю и развивал мастерство = Индиго-дети обладают очень высокими экстрасенсорными способностями = Истинный мир, покой не зависят от внешних условий, они приходят изнутри = Каждый день перед сном подводите итоги всех положительных моментов вашего дня =  Когда озвучена Цель, начинается её воплощение, начинаются сами преобразования =Люди входят в период духовного очищения и полной гармонии с Первотворцом = Медитация — это не что иное, как наслаждение собственным красивым одиночеством = Миллионы людей мечтают о бессмертии, не зная, как провести сегодняшний день = "Миры творятся словом, слова из звука составляют тайны, а в тайнах – много Света" = Мыслям присуща активность, они способны влиять на происходящее = Надо принять качества Иисуса в себя, принять Его Любовь и сеять Её вокруг = Не бойся, ты не одинок! Одинок тот, кто не знает Бога, даже, если имеет в друзьях полмира = Независимо от того, что вы делаете в Жизни, убедитесь, что это делает вас счастливым= Однажды, проснувшись утром, вы сами себя не узнаете, дорогие, – Я обещаю это вам!= Освобождение от привязок к прежним знаниям и практикам, замещение на Единое Знание себя =Основное правило Жизни – не давать сломить себя ни людям, ни обстоятельствам = От Духа происходит поступательное развитие Жизни вверх по спирали Вечности = От положительных эмоций и чувств объём Энергии человека увеличивается = Очень важно: глядя - видеть, слушая - слышать, а чувствуя - откликаться.

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