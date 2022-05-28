Духи по знаку зодиака: астрологи рассказали, как выбрать аромат

Астрологи считают, что у каждого знака зодиака есть свой аромат, который подходит ему лучше всего. Так, смелому и напористому огненному Овну следует обратить внимание на ароматы с пряными нотами, такими как корица, считает астролог Анна Ковач.
Астрологи считают, что у каждого знака зодиака есть свой аромат, который подходит ему лучше всего. Так, смелому и напористому огненному Овну следует обратить внимание на ароматы с пряными нотами, такими как корица, считает астролог Анна Ковач.
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