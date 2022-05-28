Правда.ру

1 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Синяк
    Не верю!!! Я уверен, что те, кто его сопровождали, охраняли его, как зеницу ока! Он должен был предстать пред "ясны о...По неподтвержденн...
  • vitaly yanushkevich
    Если успели.По неподтвержденн...
  • Fesko Yury
    По ходу, его по дороге уже допросили кому надо.По неподтвержденн...

Духи по знаку зодиака: астрологи рассказали, как выбрать аромат

Духи по знаку зодиака: астрологи рассказали, как выбрать аромат

Астрологи считают, что у каждого знака зодиака есть свой аромат, который подходит ему лучше всего.       Так, смелому и напористому огненному Овну следует обратить внимание на ароматы с пряными нотами, такими как корица, считает астролог Анна Ковач.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх