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Враг снова атакует Усть-Лугу. Усиленные танки прорвались под Дружковкой. Илон Маск готов исправить решение по Starlink — Сводка с фронта 1 сентября

Враг снова атакует Усть-Лугу. Усиленные танки прорвались под Дружковкой. Илон Маск готов исправить решение по Starlink — Сводка с фронта 1 сентября

Украинская сторона продолжает терроризировать население, атакуя тыловые регионы беспилотниками. В ночь на 1 сентября украинские формирования продолжили налет, задействовав свыше 500 беспилотников для атаки на Ленинградскую область и на Поволжье.

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