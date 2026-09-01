Украинская сторона продолжает терроризировать население, атакуя тыловые регионы беспилотниками. В ночь на 1 сентября украинские формирования продолжили налет, задействовав свыше 500 беспилотников для атаки на Ленинградскую область и на Поволжье.
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