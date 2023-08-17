Слова о членстве Украины в НАТО назвали ущербом альянсу

Слова о членстве Украины в НАТО принесли ущерб альянсу. Нескольких дипломатов стран Запада посчитали, что заявления Стиана Йенссена вызвали негативную реакцию и являются серьезной ошибкой, которая удивительна для такого опытного профессионала.