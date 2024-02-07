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Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Собянин утвердил планы благоустройства улиц Москвы на 2024 год

Градоначальник рассказал о планах благоустройства общественных пространств В своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах на текущий год: улучшение 19 общественных мест и запуск двух новых трамвайных маршрутов в столице.

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