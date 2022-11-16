СМИ: ракету, упавшую в Польше, выпустили ВСУ, чтобы сбить россискую

Stowarzyszenie Moje Nowosiolki via REUTERS Американское информационное агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленных лиц утверждает, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими военными, чтобы сбить российскую.
Stowarzyszenie Moje Nowosiolki via REUTERS Американское информационное агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленных лиц утверждает, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими военными, чтобы сбить российскую.
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