РЕН ТВ

195 206 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Рогозинская
    Кто б сомневался . И ежу понятно,что штатам все равно, виновата будет Россия .Захарова заявила,...
  • Владимир Романов
    Могу подсказать где искать - Чеченская республика, город Грозный, приходите, только не обосритесь по дороге. И обратн...СБУ объявила в ро...
  • лина любимцева
    Старый дурак...Пенсионер разврат...

СМИ: ракету, упавшую в Польше, выпустили ВСУ, чтобы сбить россискую

СМИ: ракету, упавшую в Польше, выпустили ВСУ, чтобы сбить россискую

Stowarzyszenie Moje Nowosiolki via REUTERS Американское информационное агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленных лиц утверждает, что ракета, попавшая на территорию Польши, была выпущена украинскими военными, чтобы сбить российскую.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх