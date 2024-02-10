Сонибои в слезах: утекшая версия Marvel's Spider-Man 2 на ПК получила режим “Новая игр...

Сонибои в слезах: утекшая версия Marvel's Spider-Man 2 на ПК получила режим “Новая игра +” , а им еще ждать целый месяцУтекшая благодаря хакерской атаке на серверы Insomniac Games версия экшена Marvel’s Spider-Man 2 ранее была успешно запущена на ПК.