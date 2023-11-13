Мэр поздравил братскую чету с 70-летием совместной жизни

Сергей Серебренников сообщил о важном семейном событии четы пенсионеров из Братска. Глава города поздравил красивую пару с 70-летием совместной жизни и рассказал об этом в своем Telegram-канале (16+) сегодня, 13 ноября.
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