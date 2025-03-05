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С 8 марта изменят схему движения автобусного маршрута №95

С 8 марта изменят схему движения автобусного маршрута №95

С 8 марта изменят схему движения автобусного маршрута №95В ответ на многочисленные обращения жителей Казачьей бухты, Департаментом транспорта, было принято решение изменить маршрут автобуса №95, следующего по маршруту «бухта Казачья — Центральный рынок».

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