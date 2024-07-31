Армия России продолжает беспрецедентную атаку по объектам ВСУ в Киеве и еще 9 областях Украины Юлия СоколоваСамый мощный удар с начала Специальной военной операции нанесла армия России по целям в украинской столице.
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