Нидерланды и Австралия затребовали участие РФ в переговорах по делу MH17

Нидерланды и Австралия подали запрос в Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO), требуя обязать Россию приступить к переговорам по делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году, сообщается в заявлении МИД Нидерландов.
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