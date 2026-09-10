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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Деку о «Золотом мяче»: «Скандал и несправедливость, что Педри и Рафиньи нет в списке. Совершенно непонятно, как Педри с его талантом не включили»

Спортивный директор «Барселоны» Деку высказался об отсутствии Педри и Рафиньи среди претендентов на « Золотой мяч ».

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