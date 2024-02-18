Весной в Архангельске откроется спортивный центр самбо

Там смогут заниматься представители как классического, так и боевого направления. Открыть его планируют на базе САФУО том, что сейчас идёт ремонт здания, где расположится новый спортивный центр, сегодня в своём телеграм-канале сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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